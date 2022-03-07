Как НАТО спонсировала армию националистов Украины

На протяжении практически восьми лет Украина получала масштабную финансовую помощь со стороны Запада для закупки вооружения. Кроме того, государствами-членами НАТО были налажены прямые поставки оружия Киеву.

Все это время США и их союзники заявляли, что они поставляют исключительно оборонительное вооружение и только ВСУ (особенно активно старались дистанцироваться от поставок летального вооружения Германия и Франция, являвшиеся гарантами Минских соглашений). Помощь боевым подразделениям украинских неонацистов страны Запада старались не афишировать, как и их обучение западными инструкторами. Однако бойцы украинских националистических батальонов неоднократно позировали с американским оружием, а также с военной продукцией, поставленной другими государствами-членами НАТО, демонстрируя новое вооружение журналистам, а также размещая публикации с его изображением в своих аккаунтах в социальных сетях. Именно при помощи этого оружия боевики нацбатов на протяжении практически восьми последних лет осуществляли геноцид населения Донбасса. Подробнее…