Общество, Политика

Как дагестанцы отнеслись к решению президента начать специальную военную операцию в Донбассе?

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Как дагестанцы отнеслись к решению президента начать специальную военную операцию в Донбассе? Подробнее по ссылке.

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