Общество, Политика Как дагестанцы отнеслись к решению президента начать специальную военную операцию в Донбассе? 02.03.2022 Вести Агула Оставить комментарий Как дагестанцы отнеслись к решению президента начать специальную военную операцию в Донбассе? Подробнее по ссылке. ВконтактеFacebookTwitterОдноклассникиТакже читают:МЕМОРАНДУМ дагестанских региональных отделений вс...В ТИК Цунтинского района доставили средства защиты...Врачи СКФО обсудили условия снижения смертности в ...Минтруд РД проводит проверки в центрах социального...