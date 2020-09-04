Качество питания школьников на особом контроле

1 мая 2020 года вступил в силу закон о бесплатном горячем питании школьников младших классов, согласно которому с 1 сентября текущего года школьники начнут получать полноценное и сбалансирование питание.

С началом нового учебного года началась реализация данных мероприятий. В школах Агульского района активно проводятся ремонтные мероприятия, но, несмотря на это, школьники с начала занятий получают горячее питание.

Подготовительные меры к новому учебному году и организация школьных буфетов контролировались и в период каникул. Теперь же с началом занятий прошло инспектирование учреждений сферы образования на предмет реализации данных мероприятий.

3 сентября руководитель отдела образования района Абдулахад Магомедов и заместитель начальника управления Роспотребнадзора в городе Дербент Джарият Магомедова осмотрели пищеблоки и буфеты школ и детских садов.

Одной из школ, которую они посетили, стала МКОУ «Буркиханская СОШ». Помимо осмотра санитарно-технологического состянии пищевых блоков, специалисты поговорили с учащимися школы на предмет получения горячего питания, также осмотрели классы. Аналогичные мероприятия состоялись в школах сел Тпиг и Хутхул.

Директор МКОУ «Хутхульская СОШ» Сунаханум Курбанова отмечает: «В школе организовано горячее питание со второго числа этого месяца. Общее количество учащихся начальных классов в школе двадцать восемь человек. Питание детей проходит в два потока: первые и вторые классы после второго урока, а третий и четвертый класс после третьего урока. Организация питания проводится в строгом соответствии с меню, которое утверждено и согласовано».

Проверка затронула и детские сады. Питанию самых маленьких граждан уделяется особое внимание. В рамках инспектирования группа проверяющих представителей ОНФ и Роспотребнадзора осмотрели садики «Солнышко» и «Радуга» в селах Тпиг и Хутхул.

Алена Магомедова