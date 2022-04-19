К вниманию предприятий и организаций Республики Дагестан!

В условиях возможной экономической нестабильности, вызванной влиянием последствий санкций, вводимых в отношении Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» Правительством Республики Дагестан принято решение о реализации в 2022 году в республике дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда (постановление Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2022 г. № 48 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан» (далее — Программа).

Программой предусмотрено предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее — работодатели), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан, субсидии из федерального бюджета:

на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;

на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников».

Работодателям возмещаются затраты на заработную плату до 3 месяцев за 1 принятого на работу безработного гражданина на общественные и временные работы равный величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (18,0 тыс. руб. на 1 чел. в месяц с периодом до 3-х месяцев).

Предоставление субсидии может осуществляться также путем авансового платежа в размере до 100 процентов.

Критериями отбора работодателей, имеющих право на получение субсидии на организацию общественных работ является наличие у получателя субсидии потребности в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, на организацию временной занятости – наличие работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения зарплаты, проведение мероприятий по высвобождению работников.

Получатели субсидий определяются по результатам отбора в форме запроса предложений, проводимого центром занятости населения.

К работодателям устанавливаются следующие требования:

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора работодатели должны соответствовать следующим требованиям:

а) у работодателя может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;

б) юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющимся участником отбора;

г) работодатели не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

д) работодатель не получают средства из республиканского бюджета Республики Дагестан на основании иных нормативных правовых актов на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных и временных работ;

е) работодатель не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;

ж) работодатель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

з) работодатели должны быть зарегистрированы (иметь личный кабинет) на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и размещать информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Дополнительную информацию об участии в Программе вы можете получить в Минтруде РД (тел. 64 15 88) и в центрах занятости населения района (города) https://dagmintrud.ru/uchrezhdeniya/tsentry-zanyatosti-naseleniya/