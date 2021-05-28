К числу привившихся от COVID-19 присоединяется все большее количество человек

Чаще всего к процедуре прививания прибегают те люди, которые заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих. Особенно ответственными в этом отношении являются специалисты контактных профессий, которые по специфике профессии находятся среди большого количества людей. Это врачи, служители правоохранительных органов, социальные работники, учителя.

В числе привившихся граждан и Камалова Халисат Абдулкадыровна, которая работает учителем начальных классов в Тпигской СОШ, и в следующем году отметит пятидесятилетний юбилей своей педагогической деятельности.

По словам педагога, основной причиной для прохождения ею процедуры антиковидного прививания стало желание обезопасить себя и своих близких от воздействия вируса. Двухэтапную процедуру прививания Халисат Абдулкадыровна прошла в Агульской ЦРБ. Получив второй компонент, она также получит сертификат о прививании, который предоставляется через портал Госуслуги.

Халисат Абдулкадыровна отмечает, что после прививки она не испытала недомогания, и за небольшим исключением, чувствовала себя прекрасно.

Педагог выражает мнение, что прививка на сегодняшний день является наиболее действенным способом для защиты от коронавируса и пройти процедуру в интересах каждого, кто хочет обезопасить себя и своих близких. Вакцинация позволяет обеспечить человека необходимым количеством антител, то есть качественным иммунитетом от вируса. Чем больше людей пройдут вакцинацию, тем сильнее будет коллективный иммунитет от COVID-19 и, соответственно, тем больше здоровья будет у наших граждан.

Салихат Малагусейнова