К акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» присоединились школьники Сулейман-Стальского района

В преддверии Нового года школьники Сулейман-Стальского района присоединились к республиканской поздравительной акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины».

Ребята пишут поздравительные письма и рисуют праздничные открытки семьям военнослужащих, которые сотрудниками Управления образования и военкомата будут доставлены до адресатов.

Учащиеся и учителя поздравили членов семей военнослужащих с самым чудесным праздником, пожелали им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и, конечно, скорейшего возвращения родного и любимого человека домой.