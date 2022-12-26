Общество

К акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» присоединились школьники Сулейман-Стальского района

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В преддверии Нового года школьники Сулейман-Стальского района присоединились к республиканской поздравительной акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины».

Ребята пишут поздравительные письма и рисуют праздничные открытки семьям военнослужащих, которые сотрудниками Управления образования и военкомата будут доставлены до адресатов.

Учащиеся и учителя поздравили членов семей военнослужащих с самым чудесным праздником, пожелали им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и, конечно, скорейшего возвращения родного и любимого человека домой.

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