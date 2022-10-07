К 70-летию Президента Российской Федерации Владимира Путина прошел флешмоб «МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ»

К 70-летию Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Дом народов России совместно с ФАДН России организовали флешмоб «МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ»!

Стоя на парящем мосту в парке «Зарядье» на фоне Московского Кремля, многонациональный народ России выразил свою поддержку Главе нашего государства.

Более 40 человек, более 20 разных народов России собрались вместе для участия в объединяющем патриотическом флешмобе.

Греки, поляки, ногайцы, лезгины, молдаване, чуваши, русские, казахи, башкиры, корейцы, чеченцы, евреи, цыгане, азербайджанцы, курды, афганцы, нанайцы, чукчи, марийцы, армяне, челканцы, белорусы вспомнили лучшие высказывания президента о сильном, едином и непокоренном многонациональном народе Российской Федерации.

«Россия столетиями строилась как общий родной дом для людей множества национальностей и разных вероисповеданий. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И будем вместе жить и дальше!» — говорит Владимир Владимирович Путин, и с ним солидарен многонациональный народ России.