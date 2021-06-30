К 350–летию со дня рождения Петра Первого

Петр I — последний царь всея Руси (1682-1721) и первый российский император (1721-1725).

В 2022 году 350–летие со дня рождения Петра Первого будут отмечать в России на государственном уровне. В рамках празднования запланированы мероприятия и в нашей республике.

Московский царь из династии Романовых, император России, сформировавший основные направления развития Российского государства в 18 веке и чьи реформы повлияли на экономику, политику и быт страны, Петр Первый превратил патриархальную Русь в огромную и мощную Российскую империю, с которой стал считаться весь мир.

Роль реформатора Петра Первого огромна, при нем началось перевооружение армии, строительство флота, были реализованы масштабные проекты, которые позволили России стать великой державой.

При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург (1703), страна провозглашена империей (1721) и реформирована по западному образцу. Петр I возглавлял войска в Азовских походах (1695-1696), Северной войне (1700-1721), Прутском (1711) и Персидском (1722-1723) походах.

Приход Петра Первого на Кавказ ознаменовал начало более энергичного продвижения интересов России в этом регионе. Поселения на Тереке, возникшие при Иване Грозном и более раньше, получили приток новых жителей, была сформирована первая так называемая Линия, ровная и основательная.

Итак, первым этапом на пути к Дербенту было столица Шамхальства Тарки. Шамхалом в то время был пожилой Адиль-Гирей. Он быстро осознал полную невозможность его народа противостоять русской армии и на сходе приняли решение не вести войну с Русским Императором.

Навстречу русским войскам вышел Шамхал, он сообщил, что после совета старейшин принято решение не сопротивляться и мирно принять подданство от Великого Петра.

Был проведён трёхдневный праздник. Пётр остановился в Тарках оформлять документы.

После оформления всех юридических аспектов Пётр I взял камень и положил его на землю и приказал своим воинам взять камень и положить сверху. Так вырос большой холм — первый в Дагестане памятник появления Русскому Царю в Дагестане.

Вступление Петра Первого в Дербент тоже произвело неизгладимое впечатление на горцев. Они никогда не видели подобной грозной силы и не стали сопротивляться, исключением стали лишь несколько стычек.

Уладив юридические вопросы, Российский император отбыл в столицу.

Царь Пётр I был бы рад узнать, что спустя некоторое время на месте Шамхальства Тарки появился русский город Петровск и военный Каспийский порт, имеющий важное значение для региона.