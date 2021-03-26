К 100-летию ДАССР в Махачкале пройдет студенческий форум «Агул»

Студенческий форум «Агул», приуроченный к празднованию 100-летия со дня образования ДАССР, пройдет 3 апреля 2021 года в Махачкале, в актовом зале филологического факультета Даггосуниверситета.

Сегодня, 26 марта, в администрации МО «Агульский район» прошло совещание по организационным вопросам при участии главы района Закира Каидова. В рамках совещания определились ответственные лица за проведение и организацию мероприятия, а также были озвучены цели и задачи данного мероприятия.

Цели мероприятия: сохранение языка, культуры и традиций агульского народа; обогащение подрастающего поколения агульцев знаниями о культуре; формирование его интереса к культурным традициям; приобщение к народному творчеству; формирование интереса к народному творчеству через возрождение традиций для обеспечения оптимальной самореализации в общественно-значимой деятельности представителей молодого поколения — носителей национальной культуры; сохранение и развитие национальной идентичности агульского народа в республике и за ее пределами.

На совещании присутствовали начальники финансового отдела и отдела по молодежной политике, а также и руководители МКУК «ЦТКНР», МКУК «Историко-краеведческий музей» МО «Агульский район» и пресс — служба муниципалитета.

Закир Каидов подчеркнул, что при организации всех празднований в обязательном порядке должны быть соблюдены рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Источник: Пресс-служба Агульского района