К 1 сентября в с. Бургимакмахи откроют новый детский сад

Во время поездки в Акушинский район, Сергей Меликов посетил строящийся детский сад в селе Бургимакмахи. Общая сумма контракта по объекту составила 69 млн. Завершение работ запланировано на конец июля текущего года.

Сергей Меликов напомнил, что до этого времени необходимо провести экспертизу здания на соответствие санитарным и строительным нормам, чтобы к 1 сентября без проволочек открыть здание.

Садик должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2021 г., однако по причине нехватки рабочих и техники возникло значительное отставание от графика. В настоящее время работа ведется ускоренными темпами с привлечением дополнительных бригад.