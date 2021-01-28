Известный дагестанский ведущий Арсен Лугуев принял участие в вакцинации

Арсен Лугуев, известный как бывший участник команды КВН Дагестана и ведущий на дагестанском телевидении, сообщил, что вакцинацию прошёл и реакция организма на прививку уже идёт на спад. Как он сообщает, на следующий день после прививки от COVID-19 чувствовал себя плохо: ломило суставы, самочувствие было плохое. Однако на второй день самочувствие улучшилось.

Арсен Лугуев объясняет свое желание вакцинироваться от коронавируса образом жизни, когда часто контактирует с большим количеством людей.

Перед вакцинацией у Лугуева взяли анализ на антитела. Отсутствие антител и противопоказаний позволило ему вакцинироваться.