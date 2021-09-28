Общество

Изумруд Мугутдинова о пользе социального контракта

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Социальный контракт призван помочь семьям, которые признаны малоимущими, выйти из состояния бедности. По словам министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдиновой, эта программа направлена на оказание помощи малоимущим семьям в переходе на самообеспечение. Сумма ЕДВ при этом может составить до четверти миллиона рублей. Кроме того, для цифровизации социальных услуг создан Интерактивный портал социальной защиты РД, который позволяет воспользоваться более пятидесятью электронными услугами не выходя из дома.

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