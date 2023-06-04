Издательский дом «Дагестан» стал дипломантом конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги России»

В эти дни в городе Москве проходит международная книжная выставка «Красная площадь». Традиционно в ней принимает участие Издательский дом «Дагестан».

По словам руководителя ИД «Дагестан» Умаросмана Гаджиева, в этом году экспозиция дагестанского издательства была посвящена 100-летию Расула Гамзатова.

«На стенде издательства — как печатные издания, выпущенные в разные годы, так и новинки, которые только что вышли из печатного станка. «Колесо жизни», «Высокие звезды», «Суди меня по кодексу любви», «Последняя цена», «И звезда с звездою говорит», «В горах мое сердце», «Тайный круг», «Избранное» — знакомые названия книг Расула Гамзатова обрели новую форму, оригинальное полиграфическое исполнение, не оставляя равнодушным самого взыскательного читателя», — рассказа Гаджиев.

В рамках международного книжного фестиваля прошла церемония объявления победителей ежегодного конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшая книга года» (2022 г.). На конкурс было представлено 520 работ из 48 регионов России, которые претендовали на награды в 12 номинациях. Дважды в этот вечер поднимался на сцену за заслуженной наградой руководитель ИД «Дагестан».

Книга издательства Фазу Алиевой «Притчи и тосты» стала дипломантом в номинации «Лучшее издание классической художественной литературы». Специальным дипломом АСКИ за лучшее подарочное издание отмечена другая работа издательства — книга Фазу Алиевой «Избранное». «Двойной успех дагестанского издательства на всероссийской арене — результат упорной работы коллектива, оценка его высокого профессионального уровня», — отметил Умаросман Гаджиев.

Источник: Мирмол