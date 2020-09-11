Общество

Избирательные участки открылись для голосующих

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С 11 сентября в течении трех дней по всей республике проходит выборная кампания. В городе Каспийске избираются депутаты городского Собрания 7 созыва. Принять участие в голосовании можно с 11 по 13 число. Открытие участков происходит в 8:00 и до восьми вечера.

Важно, что трехдневное голосование обусловлено необходимостью сохранения социальной дистанции и недопущения на выборных участках столпотворения людей, учитывая риск инфицирования COVID-19.

На участках для голосования выполняются и другие санитарно-эпидемиологические предписания, в числе которых обеспечение голосующих СИЗ и бесконтактная термометрия.

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