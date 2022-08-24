Экономика

Из Махачкалы в Самару открывается прямой авиарейс

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С 10 сентября 2022 года авиакомпания Nordwind запускает авиасообщение с Самарой. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам, на самолетах Boeing 737-800.

Расписание рейсов:

— вылет из аэропорта Махачкалы в 04:55 по московскому времени с прибытием в Самару в 08:20 по местному времени (длительность полёта 2 часа 25 минут);

— вылет из аэропорта Самары в 02:40 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 03:55 по московскому времени (время полёта 2 часа 25 минут).

Билеты можно купить в кассах аэропорта, а также на сайте авиакомпании.

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