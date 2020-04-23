Из госпиталя на фронт

Гусейнов Джалал Сафарович родился 15 января 1921 года в селе Мисси Агульского района. Окончил Тпигскую среднюю школу. В феврале 1942 года был призван в ряды Советской армии. Его первое боевое сражение было в городе Моздоке, здесь он воевал долго.

Из Моздока Гусейнова Джалала отправили в Новороссийск. В январе 1943 года был тяжело ранен, шесть месяцев находился в госпитале в городе Тбилиси. Как выписали из госпиталя, отправили обратно на фронт, воевал в городе Краснодон, оттуда отправили на Белорусский фронт, в 117 стрелковую дивизию.

В этой дивизии он получил легкое ранение и был контужен. Демобилизовали в мае 1945 года. Гусейнов Джалал был награжден многочисленными наградами, в том числе тремя медалями «За отвагу».

Гусейнов Джалал Сафарович после войны 25 лет проработал председателем колхоза, инструктором райкома партии, год работал в АКХ исполкома. Окончил советскую партийную школу. Он является отцом восьмерых детей и дедом шестнадцати внуков.

Наибет Гасукаева