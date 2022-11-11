Из 3 граммов в 300 килограмм: путь возрождения риса сорта «Дагестан»

И.о. директора Федерального аграрного научного центра РД Нариман Ниматулаев сообщил, что сорт риса «Дагестан» возрожден и обладает отличными стойкими характеристиками. Он рассказал, что поручение о возрождении сорта риса «Дагестан» получил ещё в 2019 году от Абдулмуслима Абдулмуслимова, который на тот момент был ещё министром сельского хозяйства РД.

Так, 3 грамма семян, изъятых из морозильных камер Санкт-Петербургского национального генетического центра, сегодня обращены в 300 кг. Нариман Ниматулаев отметил, что в предстоящем году под него будет отведено от 2 га.