Итоги выборов в Госдуму VIII созыва

С точки зрения представительства интересов избирателей в Государственной Думе восьмого созыва, избирательная система в РФ прогрессирует. Во многом этому способствовало применение таких новшеств, как дистанционное электронное голосование в некоторых регионах и увеличение длительности голосования с одного дня на три.

И именно благодаря этим нововведениям, можно объяснить, отчасти, что мандаты в Госдуме впервые получили восемь партий, вместо обычного доминирования четырех и пять самовыдвиженцев.

И, что примечательно, партия власти «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу восьмого созыва получила 324 мандата, вместо 343 мандатов в Госдуме седьмого созыва. А под номером пять в Госдуме появилась новая партия с созвучным названием «Новые люди» с 13 мандатами.

Абдурахман Манафов