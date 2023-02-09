Итоги работы службы крови Дагестана за 2022 год подвели на Коллегии Минздрава РД

В последние годы оснащение станции и качество технологических процессов на ней значительно усовершенствовались, что сказалось и на более лучшем обеспечении компонентами крови лечебных учреждений.

«За минувших годы было выдано на клиническое использование 8623,1 литров крови и ее компонентов. Причём в 2022 году 25% крови было заготовлено во время выездных акций», — рассказала главный врач РСПК Хадижат Танкаева. Для выездной работы используется закупленный Минздравом РД мобильный донорский комплекс.

Наработанный годами резерв постоянных обследованных доноров крови обеспечивает низкий брак взятой крови. В 2022 году году в РСПК закончен капитальный ремонт и перепланировка внутренних помещений главного корпуса. Дополнительное оснащение получили и станции переливания крови в других городах республики.

«В Дагестане сейчас 779 почетных доноров, число которых из года в год увеличивается. В 2022 г. – 79 доноров получили высокое звание Почетный донор Российской Федерации», — сказала также Танкаева. Она рассказала и о развитии в нашем регионе донорства костного мозга.

РСПК заручилось поддержкой в своей работе различных ведомств и организаций, за минувшие год движение поддержали представители культуры, спорта и многих других направлений.