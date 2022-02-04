Итоги деятельности республиканской системы РСЧС подвели на совещании в Ситуационном центре РД

Итоги деятельности республиканской системы РСЧС подвели в рамках совещания в Ситуационном центре Республики Дагестан. Спикером совещания выступил врио вице-премьера РД Рамазан Джафаров. В 2021 году произошло больше чрезвычайных ситуаций по сравнению с предыдущим периодом. Однако, по словам Рамазана Джафарова, республиканская подсистема РСЧС продемонстрировала слаженную работу. Вице-премьер поблагодарил ведомство за эффективную работу. В рамках совещания выступил и глава МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов. В выступлении руководитель ведомства акцентировал своё внимание на вопросе массовых отключений электричества в республике, а также на ЧС, которые становятся следствием изношенной инфраструктуры.

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