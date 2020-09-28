Итальянские обувщики поделятся опытом работы с Дагестаном

Делегация технических специалистов из Италии приехала в Дагестан для наладки оборудования на фабрике «БОФФ». Буйнакская обувная фабрика закупила итальянское оборудование на 300 тысяч евро для расширения производства.

Минпромторг республики считает приезд зарубежной делегации в сложное эпидемиологическое время очень важным.

Использование передовых технологий и современного оборудования увеличит способность дагестанской обуви к высокой конкуренции и выведет дагестанский бренд на первое место в стране.