Общество

Итальянские обувщики поделятся опытом работы с Дагестаном

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Делегация технических специалистов из Италии приехала в Дагестан для наладки оборудования на фабрике «БОФФ». Буйнакская обувная фабрика закупила итальянское оборудование на 300 тысяч евро для расширения производства.

Минпромторг республики считает приезд зарубежной делегации в сложное эпидемиологическое время очень важным.

Использование передовых технологий и современного оборудования увеличит способность дагестанской обуви к высокой конкуренции и выведет дагестанский бренд на первое место в стране.

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