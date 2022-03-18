История воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2014 года Крым воссоединился с Россией. Данное решение было основано на решении общенародного референдума республики. За данное решение утвердительно проголосовали почти 97 процентов респондентов, причем для удобства граждан бюллетени были напечатаны на трех языках: русском, украинском и крымско-татарском. За организацией референдума следили более пятидесяти наблюдателей из двадцати одной страны. На основе решения народа республика вошла в состав РФ, а уже 11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым.

В 2022 году отмечается восьмая годовщина с тех пор, когда в состав страны вошли еще два субъекта – это Республика Крым и город Севастополь. За этот период республика показала высокие результаты в развитии социально-экономического сектора, высокие темпы прогресса. В том числе этому способствовало строительство моста, который связал полуостров с Краснодарским краем, способствуя тем самым увеличению пассажиро и грузопотока.

То, что Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года, – это не просто торжество исторической справедливости, но это новый путь республики, где царит межнациональное и межконфессиональное согласие. В 2014 году Крым спасался от нацизма, который уже давно стал государственной идеологией Украины. Телеведущий украинского телеканала «24 канал» Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал «убивать русских детей». Украинский телеведущий разоблачил всю систему украинской власти. Она носит человеконенавистнический характер и ориентируется на идеологов нацизма. Позиция украинского журналиста свидетельствует о том, что власть в Украине следует не только идеям Бандеры, но и нацистского преступника Эйхмана, который, как известно, выступал за «окончательное решение еврейского вопроса». «Теперь телеведущий предлагает по такому же принципу уничтожать русских, включая их детей». Путь геноцида и преступного мышления – это путь в никуда. Только межэтническое единство, которое строится на основе взаимоуважения, имеет шанс на будущее, а националистический режим на Украине, который проводит политику геноцида русскоязычного населения и притеснения по этническому признаку, преступен, и вызывает волну противодействия этнических меньшинств. Так, венгры и русины Закарпатья подняли вопрос о присоединении к Венгрии. Кроме того, в ряде пограничных районов Закарпатья с большими венгерскими диаспорами планируют провести референдум о выходе из состава Украины. В частности, в Береговском районе страны уже создают оргкомитет по подготовке референдума.

На имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня было направлено обращение от этнических венгров, проживающих на Украине, с просьбой защитить их от геноцида: «Власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетения нашего народа в Закарпатской области. Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство Великой Венгрии и ее граждан. Нас преследуют за инакомыслие только по поводу того, что у нас другая культура и мы говорим на другом языке. Закон в этом государстве не гарантирует соблюдение наших прав и свобод».

Это безапелляционное подтверждение необходимости денацификации Украины, где нарушаются права как отдельных граждан, так и целых этносов.

Президент России Владимир Владимирович Путин четко дал понять, что мы своих не бросаем! Россия будет защищать жизнь и безопасность своих граждан.

Санкции, которые западные страны ввели в отношении нашей страны, не заставят нас свернуть с выбранного пути, потому что Россия никогда не будет в жалком и униженном состоянии. Президент от лица всего российского народа твёрдо заявляет, что Россия никогда не потерпит унижений и всегда будет свободной: «Борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией!».