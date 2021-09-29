Исрапил Гаджибагомедов о новом составе депутатского корпуса республики: «Новый состав у меня вызывает симпатию»

Член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, Депутат Кировского района города Махачкалы Исрапил Гаджибагомедов рассказал об ожиданиях от работы нового состава Народного Собрания РД седьмого созыва. «Народное Собрание в VII созыве обновилось более чем на 60%. Новый состав у меня вызывает симпатию. Большинство избранников – это люди опытные, каждый из них – профессионал в своей сфере. В ходе первых сессий новым депутатам предстоит принять ряд крайне важных решений, которые отразятся на будущем республики – это и избрание Председателя, и формирование Президиума Народного Собрания. Им предстоит избрать представителя в Совет Федерации, и, конечно же, избрание главы республики. Несмотря на то, что парламентские партии имеют разные политические взгляды, уверен, всех объединяет одно – желание сделать жизнь жителей республики комфортнее и лучше. Работа депутатов должна строиться на основании диалога между фракциями, диалога с Главой Дагестана, Правительством республики и с руководителями муниципальных образований», — отметил депутат. Исрапил Гаджибагомедов выразил уверенность, что по итогам предвыборной кампании у народных избранников сформировалась огромная программа, в которой дагестанцы озвучили предложения, являющиеся крайне важными для улучшения жизни на территории республики. «Только на основе диалога им по силам ее реализовать. Надеюсь, что новые депутаты сделают все, что от них зависит, для того, чтобы оправдать доверие своих избирателей», — заключил собеседник.

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