Исрафил Исрафилов: «8 лет Россия пыталась найти общий язык с соседним государством»

Решение Президента России Владимира Путина о начале специальных военных действий по защите Донбасса вызвало большой общественный резонанс в Дагестане. По этому вопросу высказался дагестанский журналист Исрафил Исрафилов: «Весь западный мир пишет, что Путин – главная угроза безопасности мира. Но проблема в том, что у России и части остального мира – разное понимание безопасности как таковой. Точнее, США и его сателлитам абсолютно плевать на то, что представляет безопасность в нашей стране и любая попытка обеспечить эту безопасность для России будет восприниматься истерическими заявлениями об угрозе мировой безопасности. 8 лет назад, когда Запад оплатил и спланировал майдан на Украине, заранее договорившись о размещении своих баз в Крыму, Западу было плевать на то, как это скажется на безопасности нашей страны. США и ЕС было плевать на то, что мы подумаем, когда у наших непосредственных границ начнут плодиться военные базы не с самым дружелюбным настроением к России. 8 лет Россия пыталась найти общий язык с соседним государством. 8 лет Россия призывала весь мир дипломатически решить тупиковую ситуацию, где в рамках одной страны происходил геноцид русскоязычного населения. 8 лет Украина вместо того, чтобы строить экономику и улучшать благосостояние своих граждан, занималась историческими спекуляциями, возведя в ранг лютую ненависть ко все российскому и к общей истории. 8 лет Россию никто не хотел слышать, поддерживая марионеточный нацистский режим в Киеве, направляя все силы руководства Украины не на решения своих внутригосударственных проблем, а на тупую агрессивную провокацию своего соседа. Мир похож на человеческие бытовые отношения. Россия и Украина словно два брата, соседа по лестничной площадке, долгое время жившие в мире, вдруг из-за того, что в одной семье оказался хозяин-придурок, перешли в режим конфронтации. Все это время один сосед условно гадил другому у двери, оставлял тайно пакеты с мусором, писал гадости на стенах и сплетничал о нем со всеми жителями дома. На многочисленные предупреждения о неправильности такого поведения в ответ слышались только хамство и оскорбления. В мире, помимо экономики, бывает и честь, когда на протяжении многих лет тебе в открытую плюют в лицо и ты, устав от оскорблений, уже вынужден прибегнуть к каким-либо практическим действиям. Причем в огромной братской стране, где 70 процентов лояльны к России и где условное агрессивное меньшинство, захватившая власть, поставила во главу угла не развитие своей страны, а всевозможное вредительство России. Это и есть угроза безопасности нашей стране. Ни одна сверхдержава в мире не позволит рядом агрессивного соседа, для которого фундаментом политики является принесение ей наибольшего вреда. Украина, не имея фактически своего суверенитета, будучи самой нищей страной в Европе, выбрала путь агрессивной марионетки. Они приближали это военное решение проблемы, они сегодня его и получили. Это будет уроком для всех, кто пойдет против своей истории. Кто пойдет против памяти своих дедов и прадедов. Кто начнет рвать на куски то светлое и позитивное, что было в прошлом. История этого никогда не прощает. Так будет со всеми, кто пойдет против правды», — отметил он.

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