Ислам Сайдаев: «Дагестан всегда славился своими преподавателями»

С одобрением воспринимая официальное объявление в братском соседнем Дагестане 2022-й год Годом образования, журналист, политолог, эксперт по информационному противодействию терроризму и экстремизму, помощник председателя Общественной палаты Чеченской Республики Сайдаев Ислам Вахаевич отмечает: «Несмотря на то, что я работаю в несколько иной сфере нежели сфера образования, но меня, как и любого семьянина не может не радовать то, что Глава Дагестана в лице его руководителя Сергея Алимовича Меликова обратил свое внимание на сферу образования. С приходом Сергея Алимовича в Дагестан в этой горной республике очень многое изменось в позитивную строну, идет большая работа в различных сферах жизнедеятельности Республики. Я часто бываю в Дагестане и по работе, и в гостях у родственников, которых у меня в Дагестане не один десяток. И каждый раз я вижу изменения в лучшую сторону. Что же касается сферы образования, то нужно отдать должное тому, что Дагестан всегда славился своим высоким уровнем преподавательского состава. И я не понаслышке знаю, как нелегко сегодня приходится учителям, и что внимание к ним не будет излишним. Тем более, что сфера образования — это та сфера, которая формирует не только сознание наших детей, воспитывает их наряду с родителями, но и кует профессиональные кадры, которые завтра станут учителями, врачами, пилотами, работниками силовых структур, и от того, как у нас обстоят дела в сфере образования, завтра будет завесить наша комфортная старость»

В Дагестане всегда относились к учителю с пиететом. В советские времена учителю на любом мероприятии: на торжествах или в гостях, на годекане отводилось почетное место. Люди старшего поколения с любовью и почтением вспоминают в горах русских учительниц, которые из далеких российских просторов приехали по распределению обучать детей простых неграмотных горцев грамоте, совершив настоящий гражданский подвиг. И этому самоотверженному подвигу молодой русской учительницы благодарный Дагестан установил 26 августа 2006 года памятник «Русской учительнице» в Махачкале — символическая 10-метровая бронзовая скульптура на постаменте, изображающая молодую женщину, которая в правой руке держит открытую книгу, а левая её рука лежит на глобусе. Памятник символизирует собой труд и самопожертвование представителей русского народа всех профессий и специальностей, которые целиком посвятили себя служению дагестанскому народу.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»