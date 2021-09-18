Ирина Смаглюк: Мы должны исполнить свой гражданский долг, как активные жители страны, республики, Дербента

Заместитель директора Дербентского музея-заповедника Ирина Смаглюк приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и депутатов НС Республики Дагестан седьмого созыва на избирательном участке в здании средней общеобразовательной школы имени Низами Гянджеви.

«Я считаю, что каждый гражданин должен принять активное участие в выборном процессе. Мы должны исполнить свой гражданский долг, как активные жители страны, республики, Дербента. Приоритеты же должен определить каждый для себя сам», — сообщила Смаглюк.

Источник: Ватан