Политика

Ирина Смаглюк: Мы должны исполнить свой гражданский долг, как активные жители страны, республики, Дербента

Оставить комментарий

Заместитель директора Дербентского музея-заповедника Ирина Смаглюк приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и депутатов НС Республики Дагестан седьмого созыва на избирательном участке в здании средней общеобразовательной школы имени Низами Гянджеви.

«Я считаю, что каждый гражданин должен принять активное участие в выборном процессе. Мы должны исполнить свой гражданский долг, как активные жители страны, республики, Дербента. Приоритеты же должен определить каждый для себя сам», — сообщила Смаглюк.

Источник: Ватан

Также читают:

Пострадавшие при пожаре в селе Тисси-Ахитли получи...
Правительство РД выделило средства на реконструкци...
Процесс голосования за объекты благоустройства в Д...
Сергей Меликов и Юрий Трутнев обсудили социально-э...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *