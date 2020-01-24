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«Интеллектуальная собственность в XXI веке: новые вызовы, новые возможности»

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Стартовали программы повышения квалификации
«Интеллектуальная собственность в XXI веке: новые вызовы, новые возможности». Ответственным исполнителем по реализации мероприятия «Обеспечение потребности в кадрах и компетенциях граждан в сфере интеллектуальной собственности является АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» выступает оператором реализации образовательных услуг по повышению квалификации в сфере интеллектуальной собственности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Ссылка: http://www.techbrok.ru/ppk-ip

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