Иннокентий Ершов: «Мы видим динамику экономического развития, социальной и культурной обеспеченности  республики»

Иннокентий Ершов прокомментировал выступление Сергея Меликова перед дагестанским парламентом с отчетом о результатах деятельности за 2021 год.

«Мы видим динамику экономического развития, социальной и культурной обеспеченности республики!

Большое внимание уделяется развитию образования, спорта, молодежной политике!

Вы воспитали славных воинов, славивщих, подвигами в разные времена!!! Подвиг вашего земляка — Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова и других ваших земляков , подтверждает наши слова. Низкий поклон всем дагестанцам и родственникам!! Честь и Слава всем участникам специальной операции», — сказал эксперт.

Ершов Иннокентий Афанасьевич, эксперт по МКУБ ФБГУ «Дальневосточный ЭО АСР» Камчатский филиал