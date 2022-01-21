Информирование граждан о прохождении переболевшими COVID-19 углубленной диспансеризации в медицинских организациях

В Агульской ЦРБ идет подготовка к плановой диспансеризации населения района. Вместе с плановой диспансеризацией граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, пройдут и углубленную диспансеризацию. Реализация намеченных мероприятий уже стартовала. По словам главного врача Агульской ЦРБ Магомедзагида Багаудинова диспансеризация направлена на выявление и предупреждение вирусных заболеваний, а также предупреждение развития коронавирусной инфекции.

Руководитель центральной районной больницы заметил: «Диспансеризация – это мероприятие, которое проводится каждый год с целью контроля здоровья разновозрастных категорий населения. Особенно актуальным это становится в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Практически каждый из нас столкнулся лицом к лицу с вирусом, многие болели в тяжелой форме. Своевременная диспансеризация позволит оценить остаточность перенесенного вируса, силу иммунитета и предупредить возникновение хронических заболеваний».

Углубленная диспансеризация предусмотрена для граждан, перенесших COVID-19, и направлена на раннее выявление факторов риска развития изменений и предотвращение развития постковидных осложнений. Это особенно важно при наличии сопутствующих хронических неинфекционных заболеваний.

По словам замглавврача Агульской ЦРБ Мусы Омарова, граждане очень активно принимают участие в диспансеризации. Связано ли это с опасностью инфицирования или просто повышением внимания граждан к своему здоровью не известно, однако тот факт, что люди прислушиваются к своему организму и берегут свое здоровье, — прекрасное начало. В прошлом году диспансеризация охватила граждан, которые переболели коронавирусом в 2020 году. Это около двухсот пятидесяти человек.

В этом году общее количество граждан, включенных в диспансеризацию, пока не известно. Однако точно известен спектр мероприятий, который необходимо пройти. Это врачебный осмотр, рентген, УЗИ, общий анализ и биохимия крови и мочи. Результаты всех этих мероприятий дадут цельную картину состояния здоровья каждого гражданина.

Берегите себя в это сложное время, будьте внимательны к своему здоровью и здоровью ваших близких. В этом верным помощником вам станет своевременная диспансеризация.