Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

11 ноября 11:40

– 57 802 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+163 человека за сутки)

– 53 284 выздоровело (+ 149 человек за сутки)

– 2 815 умерло (+ 3 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 159 905 проведено исследований (тестов) в республике

– 2 553 человека в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan