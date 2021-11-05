Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

05 ноября 11:00

– 56 823 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+160 человек за сутки)

– 52 392 выздоровело (+ 152 человека за сутки)

– 2 787 умерло (+ 5 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 120 533 проведено исследований (тестов) в республике

– 2 535 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan