Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

05 декабря 11:30

– 19571 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+122 человек за сутки)

– 17508 (+82 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело

– 996 (+9 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 897210 проведено исследований (тестов) в республике

– 3257 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.