Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

06 октября 10:30
– 13 935 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 83 человек за сутки)
– 12 056 (+76 за сутки) человек выздоровело
– 656 (+9 за сутки) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 570 796 проведено исследований (тестов) в республике
– 3210 человек в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.