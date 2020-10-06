Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

06 октября 10:30

– 13 935 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 83 человек за сутки)

– 12 056 (+76 за сутки) человек выздоровело

– 656 (+9 за сутки) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 570 796 проведено исследований (тестов) в республике

– 3210 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.