Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

25 сентября, 10:40

– 13016 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 83 человек за сутки)

– 11186 человек выздоровело

– 580 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 517259 проведено исследований (тестов) в республике

– 3301 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.