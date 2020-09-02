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Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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2 сентября, 10:40

– 11145 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 72 человек за сутки)
– 9745 человек выздоровело
– 502 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 402873 проведено исследований (тестов) в республике
– 2294 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

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