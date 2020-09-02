Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

2 сентября, 10:40

– 11145 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 72 человек за сутки)

– 9745 человек выздоровело

– 502 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 402873 проведено исследований (тестов) в республике

– 2294 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.