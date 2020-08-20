Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

20 августа, 10:30

– 10272 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 62 человек за сутки)

– 9175 человек выздоровело

– 477 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 348189 проведено исследований (тестов) в республике

– 2192 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Горячая линия: 8-800 35-000-63

– Сайт: mydagestan.e-dag.ru

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan

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