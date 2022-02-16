Вакцинация

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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16 февраля 11:10

– 83 668 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 638 человек за сутки)
– 191 госпитализировано за сутки
– 71 427 выздоровело (+ 502 человека за сутки)
– 3 415 умерло (+ 7 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 4 292 963 проведено исследований (тестов) в республике (+ 13 309 за истекшие сутки)
– 1 575 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan

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