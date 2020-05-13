Информация о результатах мероприятий, проводимых Комиссией по выявлению и пресечению незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции для информирования населения Республики Дагестан

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Дагестан (далее — Комиссия) создана Указом Главы Республики Дагестан от 05 февраля 2016 года № 32.

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 11 апреля 2019 года № 34, функции Аппарата комиссии осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В соответствии с Регламентом Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъекте Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской федерации от 17.07.2015 г. №718, в рамках организации работы региональной Комиссии, утвержден План работы на 2020 год.

Аппаратом комиссии на постоянной основе направляются рекомендательные письма в адрес органов местного самоуправления по следующим направлениям:

— об оказании содействия соответствующим территориальным органам федеральных органов исполнительной власти республики и органам исполнительной власти Республики Дагестан в работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории муниципального образования.

— об активизации разъяснительной работы с населением, предполагающая повышение уровня грамотности населения в области определения законности промышленной продукции и формирование нетерпимого отношения к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.

— о разработке мероприятий ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на противодействие незаконному обороту промышленной продукции.

5 марта 2020 года под руководством Главы Республики Дагестан В. Васильева, председателя Комиссии, проведено заседание Комиссии. В рамках заседания, были обсуждены вопросы по выявлению и пресечению незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции, в том числе табачной на территории Республики Дагестан и о ситуации в сфере производства и оборота контрафактной и (или) фальсифицированной молочной продукции и мерах по выявлению и пресечению данных фактов на территории Республики Дагестан.

В ходе работы Комиссии обсуждены организационные и практические меры, проводимыми контрольно-надзорными органами республики в 2019 году, а также мероприятия, запланированные в 2020 году.

Так, по линии МВД по РД, выявлено 268 преступлений в сфере реализации контрафактной промышленной продукции, в суд направлено 196 уголовных дел и составлено 332 административных протоколов.

По линии Дагестанской Таможни выявлено и изъято более 5000 единиц контрафактной, несертифицированной продукции, относящейся к категории легкой промышленности (одежда, обувь и т.д.). Пресечен незаконный ввоз и изъято из незаконного оборота более 58000 упаковок табачной продукции ненадлежащего качества, возбуждено 2 уголовных дела по фактам контрабанды табачных изделий. Стоимость незаконно перемещенных табачных изделий составила более 15 миллионов рублей.

В центре внимания находятся вопросы безопасности и качества продукции, поставляемой по госконтрактам в школы, больницы, детские сады и другие социальные учреждения.

Управлением Роспотребнадзора по РД в 2019 году проверено 518 образовательных и 19 медицинских бюджетных учреждений, в ходе проверки была отобрана для проведения исследований молочная продукция. В целях изъятия из обращения на потребительском рынке республики продукции фальсифицированной пищевой продукции, выданы предписания хозяйствующим субъектам о прекращении реализации несоответствующей требованиям технических регламентам Таможенного союза продукции общим весом более 15 тонн.

Привлечено к административной ответственности З9 субъектов, осуществляющих оборот молочной продукции, в виде штрафа на сумму 115 тыс. руб.

В отношении 2-х производителей молочной продукции, производящих фальсифицированную продукцию в республике, проведены внеплановые проверки, согласованные с Прокуратурой Республики Дагестан, по результатам которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 18З тыс. руб., выданы предписания об отзыве деклараций о соответствии на продукцию, в которой были выявлены нарушения.

На постоянной основе планируются и проводятся профилактические и оперативно-розыскные мероприятия «Контрафакт», «Алкоголь» направленные на выявление и пресечение фактов незаконного производства и реализации контрафактной продукции.

В республике в рамках мониторинга ситуации по противодействию незаконному обороту промышленной продукции по прежнему на особом контроле остаются вопросы в сфере пищевой, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборота лекарственных средств и медицинских изделий, водных биологических ресурсов и продукции из них, которые являются особенно важными для жизни и здоровья населения. Данные вопросы запланировано рассмотреть на очередных заседаниях Комиссии в 2020 году.

Информация о результатах проводимой работе на постоянной основе доводится до Председателя региональной комиссии, Главы Республики Дагестан В. Васильева и Председателя Государственной комиссии, министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.Мантурова.