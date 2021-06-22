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Информация о размерах государственных пособий гражданам, имеющим детей

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Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций – 708,23

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 708,23

Единовременное пособие при рождении ребенка –  18 886,32

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 7 082,85
на первого ребенка
на второго и
последующих детей

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 10 757

Ежемесячное пособие на ребенка   – 214
на детей одиноких матерей    – 428
на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву –  321
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов –  321

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 29 908,46
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 12 817,91

Единовременная денежная выплата семьям при рождении пятого и каждого последующего ребенка – 10 000;
при рождении одновременно двух детей   –  20 000
при рождении трех и более детей – 100 000;
при рождении десятого и каждого последующего ребенка – 300 000

Государственное единовременное пособие и
ежемесячная денежная компенсация при возникновении поствакцинальных осложнений – 10 000;   1427,15
Единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан   –  2 229

Ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации   –  2 231,85

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер выплаты может быть разным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей (т.е. 5378,50; 8067, 75 или 10757, 00 руб.).

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