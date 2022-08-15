Информация о приеме заявок и условиях специального журналистского конкурса среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции

Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в конкурсе среди республиканских средств массовой информации (далее – СМИ) на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции (далее – Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – способствовать повышению эффективности мер противодействия коррупции, формированию в обществе антикоррупционного сознания. Участниками Конкурса могут быть электронные, сетевые и печатные средства массовой информации Республики Дагестан, а также авторы (авторские коллективы), корреспонденты федеральных СМИ в Республике Дагестан, чьи материалы были опубликованы в СМИ и в сети интернет с 1 января по 15 ноября 2022 года. Конкурс проводится в следующих номинациях: документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире. Сюжет; видео-/ аудио ролик; социальный ролик, размещенный в теле-/ радио эфире, сайте СМИ, в социальных медиа, мессенджерах. Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании (статья, очерк, др.).

Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на русский язык). Работа должна содействовать просвещению граждан, содействовать формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции, повышению антикоррупционной грамотности, популяризации антикоррупционного сознания и антикоррупционных стандартов поведения.

Конкурсные работы оцениваются комиссией, формируемой из числа представителей организатора, профильных органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, Общественной палаты РД и др.

Срок приема заявок – по 15 ноября 2022 г.

Для победителей Конкурса учреждаются премии в каждой номинации за первое место – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, за второе место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, за третье место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, художественное качество публикации профессионализм и оригинальность подачи, степень охвата аудитории.

Порядок приема конкурсных работ указан в Положении (размещено на сайте Агентства www.rd-press.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты»).

Дополнительная информация предоставляется по телефону 8(8722) 51-03-54. Итоги Конкурса размещаются в республиканских СМИ и на сайте Дагинформа www.rd-press.ru.