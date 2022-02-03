Информация о порядке эвакуации населения в случае ЧС

Эвакуация населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Дагестан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и постановления Правительства Республики Дагестан от 03.02.2021 № 13 «Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера».

Эвакуация (отселение) населения» — комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС (прогнозируемых зон ЧС) и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных, по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах.

Решение об эвакуации на региональном уровне принимается Комиссией Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которую возглавляет Глава Республики Дагестан.

На территории республики к приему эвакуируемого населения в случае чрезвычайных ситуаций спланированы и подготовлены к развертыванию 674 стационарных пунктов временного размещения общей вместимостью 50067 человек.

За сохранность имущества эвакуируемого населения отвечают подразделения МВД и Росгвардии, обеспечивающие охрану общественного порядка.