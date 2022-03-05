ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ» ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СРЕДСТВ

Министерство труда и социального развития РД сообщает, что по состоянию на 1 марта 2022 года органами социальной защиты населения с учетом поступивших заявок на финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной помощи на основании Социального контракта, перечислены средства в полном объеме за январь-февраль 2022 года.

Кроме того, в марте 2022 года ожидается дополнительное поступление средств, в настоящее время специалистами министерства обрабатываются заявки на осуществление выплат, в том числе ранее неучтенных за предыдущий период.