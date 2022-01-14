Агул, Общество

Индексация пособий на детей с 01.01.2022 года

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Государственное казенное учреждение Республики Дагестан — управление социальной защиты населения в МР «Агульский район» доводит до сведения населения, что в соответствии со ст.5 Закона Республики Дагестан  от.29.12.2021 года № 91 «О республиканском бюджете Республики Дагестан   на 2022 год и на  плановой период  2023  и  2024 годов» установлен коэффициент  индексации ежемесячного пособия на ребенка и единовременной денежной выплаты на детей,   поступающих в первый класс, из малоимущих и многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан  с 1 января 2022 года – 1,04.

В связи с вышеизложенным Управлением социальной защиты населения с 01 января 2022 г будут производиться выплаты ежемесячного пособия на ребенка и единовременной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих семей, проживающих в Республике Дагестан, с учетом индексации в следующих размерах;

   — ежемесячное пособие на ребенка без учета  горности — 223 рубля;

   — ежемесячное пособие на детей одиноких матерей – 446 рублей;    

   — ежемесячное пособие на детей, родители  которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, — 335 рублей;

   — единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей – 2318 рублей

При индексации ежемесячного пособия на ребенка, а также определения его размера с применением районного коэффициента, предусмотренного статьей 3 Закона от.29.12.2004 года № 61, размер ежемесячного пособия на ребенка округляется до полного рубля ( сумма менее 50 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля). 

ГКУ РД УСЗН в МО «Агульский район»   

 

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