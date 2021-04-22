Ильман Алипулатов: «Это новый стиль работы руководителя Дагестана»

Председатель Комиссии по вопросам формирования гражданского общества и защите конституционных прав ОП РД Ильман Алипулатов прокомментировал недавний трехдневный визит руководителя Республики Дагестан Сергея Меликова в Южный Дагестан.

По словам Ильмана Алипулатова, рабочая поездка Сергея Алимовича Меликова дала возможность главе республики ближе познакомиться с реальным положением дел в Южном Дагестане.

Он также сообщил, что это правильный подход для получения информации от первых лиц и выразил уверенность, что подобные поездки станут регулярными.

«В ближайшее время Сергей Меликов намерен посетить и горные районы республики, побывает на севере. Мы видим, что есть какое-то понимание, доверие к Сергею Меликову конкретно и к его команде», — отметил Ильман Алипулатов.