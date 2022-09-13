II Всероссийский фестиваль «Русская сцена» пройдёт в Дагестане

14 городов России примут участие в VII Всероссийском фестивале «Русская сцена», который пройдёт в Республике Дагестан с 26 сентября по 4 октября.

Международный фестиваль русских театров, проходящий в республике раз в два года, обрёл новое название и расширил географию участников в стране. В этом году свои лучшие театральные постановки представят не только коллективы Северного Кавказа, но и театры Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Перми, Саратова, Астрахани и Элисты.

В программе классические имена драматургов (среди них А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский) и современные авторы (среди них Е. Гришковец, М. Бартенев). Кроме того, в афише два моноспектакля, а также творческая программа писателя, народного артиста России Андрея Соколова.

Площадки проведения фестиваля – сцены Русского театра им. М. Горького, Театра поэзии, Аварского и Кумыкского театров.

В состав жюри войдут известные деятели культуры – Николай Жегин, Валерий Подгородинский, Константин Щербаков.

Планируются также мастер-классы и творческие встречи.

Школьники и студенты на все фестивальные показы могут приобрести билеты по программе «Пушкинская карта». Продажи уже открылись на сайте Русского театра и в кассе.

Организаторы фестиваля – Правительство Дагестана, министерство культуры республики и Русский театр им. М. Горького.