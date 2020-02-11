Идя навстречу сельскому читателю

Одним из основных направлений деятельности библиотек является максимальное удовлетворение запросов читателей, обеспечение необходимой информацией, привлечение всех слоев населения к систематическому чтению, формирование личности. Улучшить обслуживание читателей, постоянно изучать их интересы и на этой основе совершенствовать новые формы и методы работы — это задача современной библиотеки.

Об этом и о многом другом мы поговорили с директором МКУК Агульской межпоселенческой библиотеки Ибрагимовой Зульфирой Магомедовной.

— Здравствуйте, Зульфира Магомедовна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как обстоят дела в работе Централизованной библиотечной системы Агульского района? Сколько человек работает в аппарате по району?

Добрый день. На сегодняшний день в Муниципальном казенном учреждении культуры «Агульская межпоселенческая библиотека» дела обстоят неплохо. Библиотека находится в здании учреждения культуры ЦТКНР, размещена в огромном, светлом и просторном зале, где одновременно находятся центральная районная библиотека, читальный зал, отдел комплектования и обработки, а также детская районная библиотека. В системе работают 30 человек: 23 специалиста и 7 техработников.

— Какую роль сегодня играет сельская библиотека в жизни простого читателя?

Библиотека является хранилищем знаний, это надежная память человечества. Одним из главных направлений деятельности библиотек является максимальное удовлетворение запросов читателей, обеспечение необходимой информацией, формирование у них научного мировоззрения, идейной убежденности, повышение общеобразовательного и профессионального уровня.

Книга сыграла и продолжает играть основополагающую роль в развитии нашей цивилизации.

— Каков охват читателей в библиотечных филиалах района?

Общий охват читателей по району составляет 60% населения.

— Каков книжный фонд библиотеки и как часто обновляются книжные полки?

Ежегодно из республиканского и муниципального бюджета, хоть и в небольшом количестве, выделяются средства для приобретения книжного фонда. Обновляется в основном детская литература. Также приобретены компьютеры и подключены к сети Интернет три филиала и центральная районная библиотека.

Книжный фонд Агульской межпоселенческой библиотеки составляет 98 113 экземпляров. Из них 26 690 экземпляров в центральной районной и 5830 в детской районной библиотеке. А остальной фонд размещен в филиалах.

— Ваш основной контингент?

Самым преданными читателями являются дети и подростки. Конечно же, хотелось бы видеть в библиотеке читателей всех возрастов, но увы …

— Какой литературе отдают предпочтение читатели?

В основном предпочтение отдают, конечно же, художественной литературе, пользуется спросом классика, романы, детективы. За последние годы у населения появился интерес к поэзии агульских поэтов, агульским словарям.

Раз уже речь зашла об агульской литературе хочу отметить вклад в библиотечный фонд нашей односельчанки, доктора филологических наук Гасановой Салминат Нурадиновны, которая подарила нам избранные произведения по языкознанию и философии З.К. Тарланова в количестве 34 книг.

— Насколько сократилось посещение библиотек с появлением Интернета, цифровых книг?

Интернет никак не повлиял на посещение библиотек. За последние три-четыре года, наоборот, посещение заметно повысилось, связано это с усилением школьной программы по литературе, истории и по родному языку.

— Какие мероприятия планируете провести к 75-летию ВОВ?

К этой дате в планах много мероприятий вплоть до 9 Мая. 3 февраля провели мероприятие, посвященное хронике Сталинградской битвы совместно с ЦТКНР и историко-краеведческим музеем.

К Дню защитника Отечества планируем провести встречу школьников с афганцами и т.д.

Во всех филиалах пройдут выставки, беседы на военную тематику.

— На ваш взгляд, какая из сельских библиотек работает наиболее эффективно с населением?

Я не жалуюсь на их работу… Но все же отмечу Буркиханский филиал, которому, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за грамотный и ответственный подход к своему делу.

— Есть ли у вас передвижная библиотека для обслуживания животноводов на отгонных пастбищах и кутанах?

В данное время у нас нет передвижной библиотеки.

— Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы популяризировать библиотеки, статус читательства?

Содействовать укреплению положительного имиджа библиотеки на глазах общественности как информационно-культурного центра, рекламировать библиотеки в местных средствах массовой информации, новинки художественной литературы, а также научно-популярной литературы. Обновлять фонд, интересуясь запросом читателя. Создать социальную рекламу, адресованную детям, подросткам, и формировать в их среде моду на чтение, популяризировать традиции семейного чтения, стимулировать инициативу и творчество читателей, развитие досугового чтения периодических изданий в библиотеке.

Спасибо большое за интервью, успехов в работе и побольше читателей.