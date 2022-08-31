Ибрагимхалил Гаджиев — один из героев — дагестанцев, мужественно сражавшихся за освобождение населения Донбасса

Уроженец Дагестана Ибрагимхалил Гаджиев служил старшим стрелком в мотострелковой бригаде. Сержант отличался особой меткостью, и учил этому других военнослужащих, выполняя обязанности иструктора по боевой и тактической подготовке.

Он оказался в числе тех, кто принимал участие в спецопеерации по защите населения Донбасса. История военнослужащего поражает тем, насколько мужественным быввет человек даже перед лицом неминуемой угрозы и смертельной опасности.

Сержант Гаджиев говорит: «Когда мы оказались на Украине и приняли участие в боевых действиях, первое, что я понял: все фильмы о войне, которые я так любил смотреть, – детский сад. Всё оказалось намного страшнее и грязнее. Знаете, кто против нас воевал? Убийцы, насильники, грабители, которых выпустили из тюрем и дали им автоматы. Когда появилась ненависть? Нет, не когда друзей, погибших увидел. В тот момент мне просто хотелось отомстить. А ненавидеть стал, когда увидел трупы детей. У меня же у самого дома трое оставалось, младшей только три месяца. Вот тогда и решил: даже если обратно не вернусь, буду этих тварей давить, и чем больше, тем лучше. А стрелок я хороший. Не хвастаюсь, правду говорю. Вот и стрелял их – больше полсотни уничтожил. А они листовки везде оставляли с моей фотографией». Свое мужество он проявлял в бою. Гаджиев прошел свою проверку на прочность, и можно смело сказать, что дагестанские герои – как сталь, лишь становятся сильней и мужественней с каждой новой задачей и новым испытанием.

Его батальон освобождал от ВСУ село Красная Поляна в Великоновосёлковском районе Донецкой области. Вражеские солдаты оккупировали местную школьную территорию. От сержанта не скрылось то, что в их сторону направлено вражеское оружие: выстрел из гранатомета мог стать смертельным для его друзей-сослуживцев. Ибрагимхалил спас своих товарищей ценой собственного здоровья: в последний момент он оттолкнул солдат, подставив себя под огонь врага. Гранатометный снаряд разорвался практически вплотную, сильно ранив солдата. Однако, он вопреки всему, смог устоять и даже отказывался от медицинской помощи боец обращался с просьбой оставить его на время в военном бункере, не отдаляя от товарищей, дав возможность сразу же ч вернуться в строй. Он говорит о том, что на тот момент не было другого выбора: «По-другому никак. Лучше умереть как мужчина. Я бы не смог с этим жить, если бы мои товарищи погибли».

Слава о героических действиях Ибрагимхалила Гаджиева быстро распространилась. Его близкие молились только за то, чтобы он был жив. В честь героя в самом центре города Буйнакск разместили его портрет и подпись: «Народный герой».

Однако, сержант не собирается сидеть на лаврах, он рвется в строй: «Как только врачи разрешат, попрошу командировать. Я солдат, воин, я тот человек, который защищал и будет защищать свою страну. Я знаю, что нужен моим товарищам, моей Родине».

Слава мужественным сынам нашей республики, которые в любых ситуациях сохраняют мужество горцев и верность горскому кодексу чести, где особым пунктом является отвага перед лицом врага.