Ибрагимхалил Гаджиев напутствовал мобилизованных в Хасавюрте

В пункте сбора граждан военного комиссариата по городу Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолакского районов, по приглашению Главы города Хасавюрт Корголи Корголиева, участник СВО сержант Ибрагимхалил Гаджиев встретился с призванными в рамках объявленной частичной мобилизации и обратился ко всем присутствующим со словами напутствия.

«Мы ребята, которые были там, видели страдания людей, которые находились многие годы под давлением нацистского режима, страдали от постоянных бомбежек, осознаем всю глубину принятого решения о частичной мобилизации, верности этого решения и необходимости встать в строй для защиты интересов нашего государства! Сегодня нам необходимо проявить свой дух и характер!», — сказал Гаджиев.