И.о. главы Махачкалы Ризван Газимагомедов провел рабочее совещание с Председателем Махачкалинского городского Собрания депутатов и заместителями мэра

Ризван Газимагомедов отметил, что сегодня состоялась также встреча с главами внутригородских районов городского округа, и в будущем главы районов будут принимать участие в еженедельных аппаратных совещаниях и в обсуждении важных для города проблем.

В ходе совещания Ризван Газимагомедов акцентировал внимание на самых важных на сегодня вопросах капитального ремонта в школах и детских садах Махачкалы. Заместитель Эмилия Раджабова сообщила, что ремонтные работы в 4 детских садах проводятся в соответствии с установленным графиком, не завершён капитальный ремонт в 3 школах города.

В ситуации с ремонтом в школе №28 есть объективные причины – в ходе ремонта выявились дополнительные проблемы и виды работ, которые не были озвучены схемой.

Что касается школ №39 и 8, есть необходимость оценить причины такого значительного отставания от графика.

Градоначальник заявил, что уже завтра намерен вместе с коллегами осмотреть все объекты, на которых ведутся строительно-монтажные работы, и дать оценку действиям подрядчика. В случае отсутствия объективных причин для затягивания работ будет незамедлительно принято решение о прекращении контракта и включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

Ещё одним важным для города и горожан вопросом является подготовка к отопительному зимнему периоду. Заместителю, Алибулату Магомедову, поручено подготовить перечень наиболее проблемных объектов, перебои в качественном функционировании которых могут стать серьёзной проблемой, а также подготовить алгоритмы решения этих проблем.

«Максимально упрощается система управления, максимально необходимо устранить все бюрократические препоны. Главное – эффективность работы и быстрое и качественное решение возникающих проблем», – отметил Ризван Газимагомедов. Также он акцентировал внимание на необходимость усиления взаимодействия депутатского корпуса города и городской администрации и включения депутатов в решение рабочих проблем.

Необходимо использовать все рычаги для повышения эффективности работы и решения проблем махачкалинцев. «Все земельные участки, которые были возвращены в собственность муниципалитета, должны быть использованы под объекты социальной инфраструктуры. Всё должно быть прозрачно: о том, что мы планируем или реализуем на том или ином участке, обязательно должны знать горожане, в первую очередь – неравнодушные представители общественности города», — отметил градоначальник.

Говоря о доступной среде для горожан, в особенности для маломобильных групп, Ризван Газимагомедов поручил зафиксировать все факты захвата предпринимателями муниципальной земли, на которой расположены тротуары, предупредить их о необходимости самостоятельного освобождения путём демонтажа, в противном случае демонтаж будет проведён городскими службами.