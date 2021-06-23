Художник: профессия или призвание?

Мне вспоминаются слова мексиканского живописца Диего Риверы, который считал все споры о назначении искусства бессмысленными. Когда его спрашивали, зачем или во имя чего люди берутся за краски, он отвечал: «Художник рисует, потому что не может не рисовать. А если может – это уже не художник!» Коль скоро у человека возникла потребность творить, он просто обязан воплотить ее. Это всё равно, что вернуть долг другу; кто-то заботливо посадил в вас маленькое семечко дарования, и, если терпеливо взращивать талант в себе, когда-нибудь вы сами сможете сеять семена и вкушать плоды сочной и яркой жизни!

И, скорее всего, именно поэтому мне захотелось написать не только об уникальном человеке, но и о человеке, который рисует на больших полотнах красоту созданную Всевышним, сохраняя свою эстетику на века.

Выходец из села Рича Агульского района Идрисов Зейдула Рамазанович за свою творческую карьеру написал множество изящных картин, которые вызывают у зрителя умиротворение, воодушевление и гармонию. Пейзажи с цветущими лугами и садами, сюжетные картины жизни села, нежные натюрморты, озаренные лучами низкого солнца, кажутся такими реальными, что можно почувствовать весенний запах цветов.

Зейдула Рамазанович из многодетной семьи, родился в городе Донецке 1952 г. в крестьянской семье. После исполнения полутора лет Зейдуле родители из Донецка переехали на родину отца, в Агульский район, село Рича. Кроме старшей сестры Любы и Зейдулы, все родились и выросли в родном селе. Отцу не нравилось, что Зейдула увлекается рисованием, тем более, когда и меньшие братья интересовались азами рисования, он считал эту профессию невостребованной. А ведь в древние времена художник считался существом высшего, сакрального, порядка. И далеко не каждый имел право выражать эту тонкую связь между земным миром и материей мысли. Вдохновленный страстью к рисованию Зейдула Идрисов ещё в детстве решил стать художником. После окончания десятого класса Зейдула Рамазанович мобилизовался в армию. Служил в Германии в рядах танкистов.

Вернувшись на родину после армии, поступил в Избербашское педагогическое училище. По окончании приехав в родное село, преподавал в школе шесть лет. Поскольку раньше на заработки уезжали в Сибирь, в Иркутскую область, после женитьбы уехал на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). Затем был Краснодар, Ставрополь, Саратов. С 1993 года и по сей день живет и трудится в городе Дербенте. Работает учителем по рисованию в одной из школ города. Параллельно занимается репетиторством, проводит мастер-классы. По его словам, это обусловлено желанием передать начинающим художникам азы своего мастерства, поделиться профессиональными навыками, без которых невозможно качественное выполнение работ.

Кроме того, Зейдула Идрисов не забывает о реализации своих творческих навыков и способностей: несколько раз проводились выставки его работ на республиканском уровне, а также в городе Ставрополе совместно со ставропольскими художниками.

Неоднократно он становился героем печатных публикаций, так, о нем была написана статья в газете «Ленинский коммунист», «Свободная Германия», в «Немецком журнале».

Все художники изыскивают нетривиальные способы подписи своих картин. Были случаи в истории, когда автор заменял свои инициалы на какой-то символ или в углу картины ставил росчерк своей подписи, но практика показывает, что уникальность работ убирает необходимость ее авторизации. Зритель сам без труда сможет узнать картины любимого художника по его уникальной технике и приемам в рисовании.

Зейдула Идрисов признается, что именно интерес аудитории становится самым главным мотивом, который заставляет работать на прогресс и на достижение новых результатов. Отсюда мотивация каждого творческого человека. Его подпитывает интерес людей к его творчеству, любая реакция на него, отзывы почитателей. Картина в отличие от других видов искусства несет в себе мгновение. Она запечатлевает образ, близкий сердцу автора. Но вне зависимости от тона работы, ее настроения и ауры, каждая картина уникальна, потому что в каждой художник заключает нечто вечное, душевное, понятное только ему и понимающему зрителю.

Жавгарат Хамазаева